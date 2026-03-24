Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Иранские власти приступили к сбору платы с экипажей судов за транзит через Ормузский пролив, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, платеж в размере $2 млн за одно судно пытаются взимать в зависимости от конкретного случая, что по сути приравнивается к неформальной пошлине за пользование морским путем (...) Источники отметили, что некоторые суда платили, хотя механизм оплаты пока неясен, в том числе в какой валюте, и непохоже, что речь идет о систематической практике", - передает агентство.

Собеседники отметили, что оплата проходит без публичного оглашения.

В МИД Ирана информацию комментировать не стали.

Один из источников сказал, что Тегеран рассматривает идею придать официальный статус взиманию подобных пошлин в рамках обширного соглашения по урегулированию конфликта.

Однако, отметили источники, подобные платежи, даже неформальные, будут неприемлемыми для стран Персидского залива, которые расценят их как угрозу собственному суверенитету, опасный прецедент и злоупотребление контролем над Ормузским проливом - морским путем, нужным для экспорта энергоресурсов.

После начала конфликта в регионе лишь небольшое количество судов миновало пролив, многие из которых связаны с Ираном; также Персидский залив смогли покинуть четыре газовоза, идущие в Индию.