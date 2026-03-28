Десантный корабль ВМС США Tripoli с морской пехотой на борту прибыл на Ближний Восток

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Универсальный авианесущий десантный корабль ВМС США USS Tripoli прибыл в зону ответственности в Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщило командование.

"Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта. Десантный корабль класса America является флагманом амфибийно-десантной группы (из трех десантных кораблей). На них базируется 31-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 3,5 тысяч моряков и морских пехотинцев, транспортная и истребительная авиация, а также десантные и тактические средства", - указывается в сообщении.

Корабельная группа была направлена на Ближний Восток по приказу главы Пентагона Пита Хегсета.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, после прибытия в зону ответственности CENTCOM десантные корабли через два дня должны прибыть в район Ормузского пролива.

На борту кораблей амфибийно-десантной группы размещены 2,2 тыс. морских пехотинцев с вооружением и техникой, 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey, ударные и транспортные вертолеты, а также десантные средства.