Десантный корабль ВМС США Tripoli с морской пехотой на борту прибыл на Ближний Восток

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Универсальный авианесущий десантный корабль ВМС США USS Tripoli прибыл в зону ответственности в Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщило командование.

"Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта. Десантный корабль класса America является флагманом амфибийно-десантной группы (из трех десантных кораблей). На них базируется 31-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 3,5 тысяч моряков и морских пехотинцев, транспортная и истребительная авиация, а также десантные и тактические средства", - указывается в сообщении.

Корабельная группа была направлена на Ближний Восток по приказу главы Пентагона Пита Хегсета.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, после прибытия в зону ответственности CENTCOM десантные корабли через два дня должны прибыть в район Ормузского пролива.

На борту кораблей амфибийно-десантной группы размещены 2,2 тыс. морских пехотинцев с вооружением и техникой, 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey, ударные и транспортные вертолеты, а также десантные средства.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });