Израильские военные провели разведывательный рейд из Сирии в Ливан

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащие 810-й бригады ("А-Арим") Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершили переход с юга Сирии в Ливан для сбора информации об этом районе, которая помогла бы не дать воспользоваться этой территорией вражеским силам, сообщает The Times of Israel.

"Военные действовали в сложной гористой местности и перебрались через снег с сирийской стороны горы Хермон на гору Хар-Дов в южном Ливане, чтобы обследовать территорию, собрать разведданные и выявить вражескую террористическую инфраструктуру", - сообщает издание со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

The Times of Israel напоминает, что с момента падения власти сирийского президента Башара Асада в декабре 2024 года подразделения ЦАХАЛ развернуты в девяти точках на юге Сирии, в том числе на двух постах на сирийской стороне горы Хермон. Военные занимаются изъятием вооружений, которые могли бы попасть в руки противников Израиля, к примеру, движения "Хезболла".

Ранее в ЦАХАЛ сообщали о нескольких попытках в 2025 году провезти через гору Хермон контрабандным путем оружие из Сирии в Ливан.