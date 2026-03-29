Израиль нанес удары по командным центрам и складам вооружений в Тегеране

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли серию ударов по временным командным пунктам и объектам производства и хранения вооружений в Тегеране, сообщила в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению, целью ударов стали "объекты производства и хранения баллистических ракет, систем противовоздушной обороны и пункты управления иранского режима".

По данным ЦАХАЛ, Иран переместил некоторые штабы на временные площадки в связи с уничтожением прежних командных пунктов в ходе воздушных ударов. "Было ликвидировано несколько временных командных центров, включая командный состав, действовавший в штабах", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что Израиль в ближайшие дни может завершить нанесение массированных ударов по ключевым объектам военной промышленности Ирана.