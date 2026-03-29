Ушаков заявил о необходимости прекратить бомбить Иран

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США и Израиль должны прекратить бомбардировки Ирана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, США и Израиль сейчас занимаются урегулированием ситуации, которую сами же и создали.

"Ну что, можно только пожелать им удачи, потому что дальше продолжать бомбить - это просто ужас. Это надо прекращать", - отметил Ушаков.

Ранее в воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США заявляют о желании вести переговоры с Тегераном, но на самом деле ведут приготовления к сухопутной операции.