Ушаков заявил о необходимости прекратить бомбить Иран

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США и Израиль должны прекратить бомбардировки Ирана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, США и Израиль сейчас занимаются урегулированием ситуации, которую сами же и создали.

"Ну что, можно только пожелать им удачи, потому что дальше продолжать бомбить - это просто ужас. Это надо прекращать", - отметил Ушаков.

Ранее в воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США заявляют о желании вести переговоры с Тегераном, но на самом деле ведут приготовления к сухопутной операции.

Военная операция США и Израиля в Иране

Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
