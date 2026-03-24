Пограничная служба Финляндии закупит систему противодействия дронам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пограничная служба Финляндии сообщила, что заключила соглашение с финской компанией Sensofusion Oy о закупке системы противодействия дронам.

"Новая система противодействия дронам будет использоваться для поддержания пограничной безопасности, защиты собственных объектов и операций Пограничной службы, предотвращения и расследования преступлений, морских поисково-спасательных работ, а также защиты территориальной целостности", - сказал заместитель начальника Финской пограничной охраны контр-адмирал Том Ханен,

Инвестиции в новую систему составляют примерно 5 млн евро, из которых Евросоюз профинансирует 90%. Сейчас Погранслужба готовит дополнительные инвестиции в несколько десятков миллионов евро для защиты от дронов, говорится в сообщении.