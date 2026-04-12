Поиск

Премьер Финляндии заявил об отсутствии причин для беспокойства в связи с дронами

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Финляндии разрабатывается система предупреждения о воздушных угрозах, причин беспокоиться об упавших на территории республики дронах нет, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо (Petteri Irpo).

"Нет причин беспокоиться о дронах, упавших в Финляндии. Финляндия уже значительно усилила свою борьбу с БПЛА. Способность наблюдать и противостоять дронам в возможных будущих волнах стала лучше, чем раньше", - приводит в воскресенье его слова государственный вещатель Yle.

Орпо подчеркнул, что "власти тщательно проанализировали события, и серьезных опасений нет".

Премьер сообщил, что повышен уровень боеготовности Пограничной охраны, Сил обороны и полиции.

В Финляндии уже реализуются проекты на сотни миллионов евро по улучшению возможностей обнаружения и противодействия дронов, разрабатывается система предупреждения о воздушных угрозах, отметил он.

По его словам, в середине апреля правительство рассмотрит увеличение финансирования борьбы с дронами, прежде всего речь идет о ресурсах Пограничной охраны.

Орпо сообщил, что на территории страны было обнаружено четыре беспилотника: три в конце марта и один в минувшую субботу. Он предположил, что "найденный вчера дрон похож на предыдущие", которые были опознаны как украинские и "причина, по которой он оказался в Финляндии, все та же", то есть была частью массированной атаки беспилотников на порты РФ.

"Мы сообщили, что Украина должна сделать всё возможное в своих военных операциях, чтобы дроны не попадали в Финляндию", - заявил премьер-министр.

Финляндия Петтери Орпо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1608 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8981 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов