Премьер Финляндии заявил об отсутствии причин для беспокойства в связи с дронами

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Финляндии разрабатывается система предупреждения о воздушных угрозах, причин беспокоиться об упавших на территории республики дронах нет, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо (Petteri Irpo).

"Нет причин беспокоиться о дронах, упавших в Финляндии. Финляндия уже значительно усилила свою борьбу с БПЛА. Способность наблюдать и противостоять дронам в возможных будущих волнах стала лучше, чем раньше", - приводит в воскресенье его слова государственный вещатель Yle.

Орпо подчеркнул, что "власти тщательно проанализировали события, и серьезных опасений нет".

Премьер сообщил, что повышен уровень боеготовности Пограничной охраны, Сил обороны и полиции.

В Финляндии уже реализуются проекты на сотни миллионов евро по улучшению возможностей обнаружения и противодействия дронов, разрабатывается система предупреждения о воздушных угрозах, отметил он.

По его словам, в середине апреля правительство рассмотрит увеличение финансирования борьбы с дронами, прежде всего речь идет о ресурсах Пограничной охраны.

Орпо сообщил, что на территории страны было обнаружено четыре беспилотника: три в конце марта и один в минувшую субботу. Он предположил, что "найденный вчера дрон похож на предыдущие", которые были опознаны как украинские и "причина, по которой он оказался в Финляндии, все та же", то есть была частью массированной атаки беспилотников на порты РФ.

"Мы сообщили, что Украина должна сделать всё возможное в своих военных операциях, чтобы дроны не попадали в Финляндию", - заявил премьер-министр.