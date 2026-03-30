Песков заявил, что тема поставок нефтепродуктов РФ на Кубу заблаговременно обсуждалась с США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Кремле рады, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с грузом нефтепродуктов прибыл на Кубу, и отмечают, что тема поставок на остров заблаговременно обсуждалась с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рады, что эта партия нефтепродуктов уже прибыла на остров", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля спросили, не стало ли разрешение танкеру прибыть на Кубу результатом переговоров между Москвой и Вашингтоном, в том числе, на высшем уровне.

"Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что эта тема заблаговременно поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави", - ответил Песков.

Он заявил, что в условиях жесточайшей блокады Куба нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению.

"Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям", - сказал Песков в связи с этим.

Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу, сообщило ранее в понедельник министерство транспорта РФ. Судно ожидает разгрузку в порту Матансас.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблем в том, что на Кубу прибудет танкер с российской нефтью.

"Они (кубинцы) должны выживать. И если к ним придет один танкер с нефтью, в этом нет никаких проблем, меня это не беспокоит", - сказал он журналистам в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени).

