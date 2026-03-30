Командующий ВМС КСИР скончался от ранений

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири скончался от полученных тяжелых ранений, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

"КСИР в понедельник объявил о смерти командующего ВМС, контр-адмирала Алирезы Тангсири, сообщив, что он скончался от тяжелых ранений", - пишет агентство.

КСИР сообщил, что Тангсири получил ранения "во время проведения операций, связанных с укреплением иранского оборонительного щита вдоль островов и береговых линий, подвергавшихся обстрелам со стороны вражеских сил".

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на смерть командующего, бойцы ВМС КСИР "продолжают наносить сокрушительные удары и сохраняют жесткий контроль, особенно в районе Ормузского пролива".

26 марта о ликвидации Тангсири сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.