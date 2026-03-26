Военные Израиля сообщили о ликвидации командующего ВМС КСИР

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные ликвидировали командующего военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Алирезу Тангсири, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Он был убит в результате "точной и смертоносной" атаки, говорится в заявлении офиса Каца.

Кац отметил, что Тангсири был ответственен за минирование и блокирование Ормузского пролива. Он подчеркнул, что Иран закрыл пролив для большинства международных судов, что привело к резкому росту цен на нефть.

Тангсири, ставший целью израильского авиаудара в четверг, руководил испытаниями беспилотников и крылатых ракет ВМС КСИР, согласно данным министерства финансов США, которое ввело против него санкции в 2019 и 2023 годах. В последние недели он неоднократно публиковал сообщения в соцсети X о закрытии Ираном Ормузского пролива, а также о других атаках, совершенных военно-морскими силами КСИР.

По данным израильских представителей, военные нанесли удар по Тангсири, когда он находился в квартире вместе с другими офицерами КСИР.