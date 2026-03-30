В США заявили об увеличении потока судов, проходящих через Ормузский пролив

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Через Ормузский пролив стало проходить все больше судов, заявил в понедельник глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Мы видим, что все больше и больше судов проходят через него ежедневно", - сказал министр в эфире телеканала Fox News.

Бессент выразил мнение, что "рынок (энергоносителей - ИФ) хорошо обеспечен", так как отдельные страны заключают двусторонние соглашения с Тегераном для того, чтобы получить разрешение на проход судов.

При этом он отметил, что "со временем" США установят контроль над проливом, и там будет "свобода навигации", которая либо будет обеспечиваться посредством сопровождения судов американскими военными силами, либо международными силами.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Ираном быстрым не будет и Ормузский пролив не разблокируют, то Соединенные Штаты атакуют электростанции, нефтяные месторождения и остров Харк.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Скотт Бессент
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иранскую ракету сбили в воздушном пространстве Турции

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

В марте 80% проходивших Ормузский пролив танкеров принадлежали Ирану или дружественным ему странам

Командующий ВМС КСИР скончался от ранений

Вучич сообщил о продлении контракта на поставку газа из РФ в Сербию

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1213 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
