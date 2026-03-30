В США заявили об увеличении потока судов, проходящих через Ормузский пролив

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Через Ормузский пролив стало проходить все больше судов, заявил в понедельник глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Мы видим, что все больше и больше судов проходят через него ежедневно", - сказал министр в эфире телеканала Fox News.

Бессент выразил мнение, что "рынок (энергоносителей - ИФ) хорошо обеспечен", так как отдельные страны заключают двусторонние соглашения с Тегераном для того, чтобы получить разрешение на проход судов.

При этом он отметил, что "со временем" США установят контроль над проливом, и там будет "свобода навигации", которая либо будет обеспечиваться посредством сопровождения судов американскими военными силами, либо международными силами.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Ираном быстрым не будет и Ормузский пролив не разблокируют, то Соединенные Штаты атакуют электростанции, нефтяные месторождения и остров Харк.