США требуют открытия Ормузского пролива после завершения конфликта с Ираном

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Так или иначе Ормузский пролив должен быть открыт после завершения конфликта, и если Иран этого не сделает, то столкнется с серьезными последствиями, заявил телеканалу "Аль-Джазира" госсекретарь США Марко Рубио.

"Ормузский пролив так или иначе откроется вновь после завершения нашей военной операции в Иране, - сказал он. - Если Иран решит оставить закрытым Ормузский пролив после завершения нашей операции, он столкнется с серьезными последствиями".

По словам Рубио, пролив откроется либо с согласия Ирана, либо при помощи международной военной коалиции, в которую будут входить и США.

Также госсекретарь заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает решение проблем с другими странами через переговоры. Он утверждает, что США и "лица в Иране" обмениваются сообщениями, в основном, через посредников.

Рубио также призвал Иран прекратить "спонсировать терроризм и производить оружие, угрожающее его соседям".

Госсекретарь подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие. Он призвал Тегеран принять шаги по отказу от ядерной программы и от амбиций по обладанию таким оружием.

Власти Ирана не раз заявляли о том, что страна не занимается разработкой ядерного оружия и не заинтересована в его получении. При этом Тегеран настаивает, что не будет отказываться от права использовать атомную энергию в мирных целях.