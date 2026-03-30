Китайского капитана танкера Boracay заочно приговорили во Франции к году тюрьмы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суд французского города Бреста в понедельник заочно приговорил к году тюрьмы капитана задержанного на несколько дней осенью 2025 года танкера Boracay, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

Кроме того, согласно постановлению, капитан танкера должен заплатить штраф в размере 150 тыс. евро.

В сообщении отмечается, что осужденный - 38-летный гражданин КНР Чэнь Чжанцзе.

Сторона обвинения указывала, что французские военные при попытке досмотра судна в сентябре "столкнулись с особым сопротивлением со стороны капитана", что вынудило их совершить "опасный маневр".

При этом адвокат осужденного настаивал, что инцидент произошел в международных водах, поэтому судить его подзащитного во Франции нельзя, а заниматься этим делом должен китайский суд.

В начале октября французские власти начали расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, шедшего под флагом Бенина. Комментируя инцидент, президент Франции Эммануэль Макрон давал понять, что этот танкер относится к российскому "теневому флоту", перевозящему нефть из РФ в обход санкций ЕС.

Согласно французским СМИ, в течение нескольких дней судно стояло у берегов Сен-Назера, затем ушло в направлении юго-запада.