Эксперт ожидает непредсказуемых последствий при попытке США захватить иранский остров Харк

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Потенциальная наземная операция США по захвату и удержанию острова Харк, главного нефтяного хаба Ирана в Персидском заливе, сопряжена с большими рисками и может привести к большим потерям среди американских военнослужащих, сообщает телеканал CNN со ссылкой на мнение военного эксперта.

"Я думаю, что иранцы, вероятно, будут обороняться и атаковать американцев на острове Харк, и число жертв будет расти", - заявил в интервью телеканалу старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

По его мнению, наземная операция по захвату укрепленного острова, через который проходит 90% экспорта нефти из Ирана, может состояться, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе на пути к миру.

Дэвис считает, что США могут осуществить наземное вторжение в течение следующей недели, что еще больше подорвет перспективы дипломатического прогресса. "Примерно через неделю вы, вероятно, увидите ввод наземных войск в бой, поэтому нельзя говорить о том, что война близится к завершению или мирному урегулированию", - сказал эксперт.

"Я думаю, что разговоры о мирных переговорах и окончании войны просто не заслуживают доверия, в лучшем случае, они преждевременны", - добавил он.

Как ранее сообщал CNN, ссылаясь на несколько источников, знакомых с данными американской разведки, в последние недели Иран размещает дополнительные подразделения военных и средства ПВО на острове Харк и минирует его побережье, тем самым готовясь к возможной военной операции США по захвату острова.

Телеканал отмечает, что администрация Трампа рассматривает возможность захвата острова для оказания давления на иранцев, чтобы заставить их вновь открыть Ормузский пролив.