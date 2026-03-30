Эксперт ожидает непредсказуемых последствий при попытке США захватить иранский остров Харк

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Потенциальная наземная операция США по захвату и удержанию острова Харк, главного нефтяного хаба Ирана в Персидском заливе, сопряжена с большими рисками и может привести к большим потерям среди американских военнослужащих, сообщает телеканал CNN со ссылкой на мнение военного эксперта.

"Я думаю, что иранцы, вероятно, будут обороняться и атаковать американцев на острове Харк, и число жертв будет расти", - заявил в интервью телеканалу старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

По его мнению, наземная операция по захвату укрепленного острова, через который проходит 90% экспорта нефти из Ирана, может состояться, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе на пути к миру.

Дэвис считает, что США могут осуществить наземное вторжение в течение следующей недели, что еще больше подорвет перспективы дипломатического прогресса. "Примерно через неделю вы, вероятно, увидите ввод наземных войск в бой, поэтому нельзя говорить о том, что война близится к завершению или мирному урегулированию", - сказал эксперт.

"Я думаю, что разговоры о мирных переговорах и окончании войны просто не заслуживают доверия, в лучшем случае, они преждевременны", - добавил он.

Как ранее сообщал CNN, ссылаясь на несколько источников, знакомых с данными американской разведки, в последние недели Иран размещает дополнительные подразделения военных и средства ПВО на острове Харк и минирует его побережье, тем самым готовясь к возможной военной операции США по захвату острова.

Телеканал отмечает, что администрация Трампа рассматривает возможность захвата острова для оказания давления на иранцев, чтобы заставить их вновь открыть Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
