Трамп признал, что хотел бы "забрать нефть" в Иране

Переговоры с Тегераном идут хорошо, сообщил он

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет завладеть иранской нефтью и рассматривает возможность захвата острова Харк.

"Честно говоря, я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем вы это делаете?" Но они глупые люди", - сказал Трамп в интервью Financial Times.

Он сравнил этот шаг с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность "на неопределенный срок".

"Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов", - отметил президент США.

По мнению Трампа, США могли бы справиться с захватом острова Харк "очень легко".

При этом американский лидер заявил, что непрямые американо-иранские переговоры через пакистанских "эмиссаров" продвигаются успешно.

Он выразил мнение, что прекращение огня может быть достигнуто довольно быстро.

"У нас осталось около 3 тыс. целей. Мы разбомбили 13 тыс. целей, и осталось уничтожить еще пару тысяч. Сделку можно заключить довольно быстро", - сказал Трамп.