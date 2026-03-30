В США заявили, что все попытки доставки нефти на Кубу будут рассматриваться индивидуально

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Все проекты по доставке нефти на Кубу будут рассматриваться властями США в индивидуальном порядке, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, комментируя доставку нефти на остров танкером РФ.

"Такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке по гуманитарным и другим причинам. В нашей санкционной политике существенных изменений нет", - заявила она журналистам.

Левитт напомнила, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон позволил танкеру дойти до Кубы в связи с гуманитарными нуждами страны.

Она отметила, что США все еще сохраняют за собой право захватывать суда, которые направляются в сторону Кубы и нарушают санкционную политику США.

Левитт подчеркнула, что нет никаких исключений для нефти из РФ, и случаи с российскими судами будут рассматриваться так же, как и с любыми другими.

Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу, сообщило ранее в понедельник министерство транспорта РФ. Судно ожидает разгрузку в порту Матансас.

Трамп заявил, что не видит проблем в том, что на Кубу прибудет танкер с российской нефтью.

"Они (кубинцы) должны выживать. И если к ним придет один танкер с нефтью, в этом нет никаких проблем, меня это не беспокоит", - сказал он журналистам.