В Кремле сообщили о постоянном контакте с Гаваной

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Москва и Гавана находятся в постоянном рабочем контакте, разговора на высшем уровне пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент такого разговора в графике президента нет. Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями. Этот диалог носит постоянный характер. Мы его будем продолжать, но на высшем уровне пока какие-то контакты не запланированы, - сказал он. - При необходимости это может быть организовано весьма оперативно".

Его спросили, получила ли Москва какую-либо обратную связь от Гаваны после прибытия на Кубу российского танкера "Анатолий Колодкин" и планируется ли в связи с этим разговора глав государств.