В Тегеране заявили, что Иран готов на случай сухопутной военной операции США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Иран готов на случай, если США начнут на его территории сухопутную операцию, но надеется, что противники страны правильно оценят обстановку и воздержатся от подобных шагов, заявил во вторник глава МИД страны Аббас Аракчи.

"Иран "готов к любой наземной конфронтации" и надеется, что враги правильно оценят такую ситуацию", - приводит его слова агентство "Тасним".

Аракчи также подчеркнул, что Иран не согласится на простое прекращение огня и будет настаивать на "полном завершении войны во всем регионе".

Вместе с тем глава МИД отметил, что Ормузский пролив "полностью открыт", и иранская сторона не пропускает только суда, имеющие отношение к странам, которые ведут боевые действия против Ирана. При этом, по словам министра, Тегераном приняты меры для безопасного прохода через пролив судов из дружественных стран.

Ранее западные СМИ неоднократно сообщали о том, что США готовятся к ведению сухопутных боевых действий в Иране, в частности, к наземной операции на острове Харк - ключевом узле для обеспечения нефтяного экспорта Ирана. Американские СМИ отмечают, что на данный момента в распоряжении американского командования есть достаточно сил лишь для ограниченных по масштабам операций.