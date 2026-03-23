США планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк

Вид на нефтяные объекты на острове Харк в Персидском заливе Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, высокопоставленные официальные лица США в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что у Вашингтона нет иной альтернативы, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова.

Один американский чиновник заявил изданию, что "американские военные ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и персонала ВМС на Ближнем Востоке".

Портал Axios ранее сообщал, что администрация США рассматривает варианты захвата или изоляции острова Харк - ключевой точки Ирана для обеспечения нефтяного экспорта. Такая публикация появилась после нанесения США ударов по острову. Собеседники портала пояснили, что налет должен был убедить Тегеран открыть Ормузский пролив, также удары стали подготовительным шагом для ослабления иранских военных позиций в рамках подготовки к возможной сухопутной операции.