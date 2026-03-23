Поиск

США планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк

Вид на нефтяные объекты на острове Харк в Персидском заливе
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, высокопоставленные официальные лица США в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что у Вашингтона нет иной альтернативы, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова.

Один американский чиновник заявил изданию, что "американские военные ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и персонала ВМС на Ближнем Востоке".

Портал Axios ранее сообщал, что администрация США рассматривает варианты захвата или изоляции острова Харк - ключевой точки Ирана для обеспечения нефтяного экспорта. Такая публикация появилась после нанесения США ударов по острову. Собеседники портала пояснили, что налет должен был убедить Тегеран открыть Ормузский пролив, также удары стали подготовительным шагом для ослабления иранских военных позиций в рамках подготовки к возможной сухопутной операции.

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

 Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

NASA сообщило о неполадках на российском корабле "Прогресс"

КСИР обещал полностью перекрыть Ормузский пролив в случае ударов США по электростанциям

Католикос-патриарх Грузии Илиа II похоронен в Сионском соборе в Тбилиси

Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

 Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

Саудовские военные сообщили о перехвате ракеты и нескольких дронов из Ирана

Британия разместила в Аравийском море атомную подлодку с крылатыми ракетами

Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

 Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

 Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 971 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8744 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
