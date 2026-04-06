В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние, особенно для США и Израиля.

"Ормузский пролив никогда не вернется в свое прежнее состояние, особенно для США и Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

В нем также говорится, что КСИР достиг заключительных этапов оперативной подготовки к всеобъемлющему плану, ранее объявленному высокопоставленными иранскими официальными лицами.

Ранее замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи написал в соцсети X, что возобновление работы жизненно важного водного пути может произойти только в том случае, если доходы от транзита будут частично направлены на компенсацию Ирану ущерба от войны.

Заявление КСИР было сделано через несколько дней после того, как иранский парламентский комитет одобрил законопроект о введении платы за транзит судов, проходящих по Ормузскому проливу. Согласно сообщениям иранских СМИ, предложение включает в себя плату за проход, запрет на транзит для США и Израиля, а также ограничения для стран, участвующих в односторонних санкциях против Ирана.