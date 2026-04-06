Хегсет пообещал в понедельник самые сильные за эту кампанию бомбардировки Ирана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Пит Хегсет пообещал, что в понедельник США нанесут по Ирану наиболее мощные удары с момента начала военной кампании, а во вторник интенсивность атак вырастет еще больше.

"По указанию президента, сегодня по Ирану нанесут ударов больше всего, если считать с первого дня операции. Завтра - еще больше, чем сегодня", - сказал он на пресс-конференции.

"И у Ирана есть выбор. Выбирайте мудро, потому что наш президент не валяет дурака", - продолжил Хегсет.

Ранее на этой пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что США могут уничтожить Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Агентство IRNA сообщило, что Иран отверг предложение временном прекращении огня и потребовал окончательного прекращения конфликта на своих условиях.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });