В CENTCOM опровергли сообщение КСИР об атаке на американский десантный корабль

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник опровергло сообщение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что его силы атаковали американский десантный корабль USS Tripoli.

"Десантный корабль USS Tripoli не подвергался атаке и продолжает плавание в Аравийском море в рамках операции "Эпическая ярость", - говорится сообщении.

Универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli является флагманом амфибийно-десантной группы кораблей ВМС США, на борту которых размещены 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков, а также истребители, транспортные и ударные вертолеты и средства десантирования, указало командование.

Ранее КСИР выступил с утверждением, что атаковал и поразил ракетами десантный корабль USS Tripoli, вынудив его отступить из региона.