Поиск

В CENTCOM опровергли сообщение КСИР об атаке на американский десантный корабль

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник опровергло сообщение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что его силы атаковали американский десантный корабль USS Tripoli.

"Десантный корабль USS Tripoli не подвергался атаке и продолжает плавание в Аравийском море в рамках операции "Эпическая ярость", - говорится сообщении.

Универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli является флагманом амфибийно-десантной группы кораблей ВМС США, на борту которых размещены 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков, а также истребители, транспортные и ударные вертолеты и средства десантирования, указало командование.

Ранее КСИР выступил с утверждением, что атаковал и поразил ракетами десантный корабль USS Tripoli, вынудив его отступить из региона.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР ВМС США CENTCOM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО

Трамп убежден в благодарности народа Ирана за разрушение электростанций

Трамп пригрозил разрушить весь Иран в ночь на среду

Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Европейский манипулятор ERA останется на модуле "Наука" и войдет в состав РОС

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

