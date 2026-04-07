Трамп поздравил экипаж корабля "Орион" с успешным облетом Луны

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил четырех членов экипажа корабля Orion с успешным облетом Луны в рамках миссии Artemis II и пригласил их посетить Белый дом после возвращения на Землю.

"Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку по-настоящему гордиться вами, невероятно гордиться вами. В последнее время у нас много поводов для гордости, но нет ничего подобного тому, что вы делаете, впервые за более чем полвека облетев Луну и побив абсолютный рекорд по расстоянию от планеты Земля", - сказал президент США в ходе связи с экипажем корабля.

Отвечая на вопрос Трампа о том, что было "самым незабываемым в этот поистине исторический день", командир корабля Рид Уайзман сказал: "Мы увидели виды, которые никогда не видел ни один человек, даже (экипажи кораблей) "Аполлон", и это было для нас потрясающе".

Корабль Orion, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, после облета с понедельника на вторник Луны вернется на Землю с приводнением в акватории Тихого океана 10 апреля.

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 мск).