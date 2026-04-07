Трамп поздравил экипаж корабля "Орион" с успешным облетом Луны

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил четырех членов экипажа корабля Orion с успешным облетом Луны в рамках миссии Artemis II и пригласил их посетить Белый дом после возвращения на Землю.

В миреПилотируемый корабль "Орион" завершил облет ЛуныПилотируемый корабль "Орион" завершил облет ЛуныЧитать подробнее

"Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку по-настоящему гордиться вами, невероятно гордиться вами. В последнее время у нас много поводов для гордости, но нет ничего подобного тому, что вы делаете, впервые за более чем полвека облетев Луну и побив абсолютный рекорд по расстоянию от планеты Земля", - сказал президент США в ходе связи с экипажем корабля.

Отвечая на вопрос Трампа о том, что было "самым незабываемым в этот поистине исторический день", командир корабля Рид Уайзман сказал: "Мы увидели виды, которые никогда не видел ни один человек, даже (экипажи кораблей) "Аполлон", и это было для нас потрясающе".

Президент США пригласил экипаж корабля посетить Белый дом после возвращения на Землю.

Корабль Orion, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, после облета с понедельника на вторник Луны вернется на Землю с приводнением в акватории Тихого океана 10 апреля.

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 мск).

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Трамп поздравил экипаж корабля "Орион" с успешным облетом Луны

Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

 Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

 Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

 Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

Orion начал облет Луны

 Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО

Трамп убежден в благодарности народа Ирана за разрушение электростанций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8927 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1413 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 284 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });