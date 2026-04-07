В Кремле констатируют, что объекты КТК не впервые подвергаются украинским атакам

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Киевский режим не впервые наносит удары по структуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), вопросы продолжения отгрузки нефти необходимо уточнить в самой компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что удары (украинских БПЛА по структуре КТК) имели место, - это очевидно, и здесь, конечно, главным первоисточником (информации) являются наши военные, которые сделали соответствующие заявления. И мы знаем с вами, что это не первый раз, когда киевский режим наносит удары по инфраструктуре КТК", - сказал Песков во вторник журналистам.

По его словам, "этот важной международный трубопровод уже страдал неоднократно".

"Чтобы понять, какая именно сейчас (ситуация), тем более с отгрузками, это вопрос коммерческий. И поэтому рекомендую обращаться именно в компанию, то есть в КТК", - заявил Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об ударах украинских беспилотников по структуре КТК и о том, что отгрузка нефти продолжается.

Ранее во вторник вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов сообщил, что Казахстан продолжает стабильно отгружать на экспорт нефть по системе КТК. "По КТК экспорт стабильно продолжается", - сказал Есимханов на брифинге.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Украина в ночь на 6 апреля с применением беспилотников атаковала морской перевалочный комплекс в Новороссийске. В частности, были атакованы объекты КТК.