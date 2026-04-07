Вэнс призвал стороны конфликта на Украине к "устойчивой дипломатии"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что единственным способом завершения конфликта на Украине являются дипломатические усилия и призвал стороны к дальнейшим переговорам.

"Нам не нравится эта война, мы хотим, чтобы она прекратилась. Это не вопрос. Вопрос в том, как этого добиться. И решение - не политики, которые стоят у микрофонов, бьют себя в грудь и ведут себя показательно жестко, в то время как другие люди сражаются на поле боя. Решение можно найти через устойчивую дипломатию", - сказал он в ходе совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции.

Вэнс выразил мнение, что завершение конфликта как можно скорее - в интересах Украины, Европы и США.

"Мы просто хотим, чтобы гибель людей прекратились. Мы хотим вернуться к торговле. Мы понимаем, что есть много вопросов, но единственный способ решить их - говорить друг с другом и заниматься тяжелой работой и дипломатией", - подчеркнул вице-президент.