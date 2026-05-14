Жители большинства стран Европы выступают против размещения военных баз США на их территории

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Более половины населения подавляющего большинства европейских государств не хотят размещения американских военных баз на территории их стран, сообщает издание Politico со ссылкой на опрос.

Согласно данным исследования, во всех странах Европы, за исключением Польши, Румынии и еще некоторых стран, более 50% граждан выступают против подобного военного присутствия США.

Наибольшая доля несогласных на размещение баз США (81%) зафиксирована в Сербии.

В таких странах, как, например, Венгрия, Австрия, Швейцария, Дания и Швеция, свыше 60% населения негативно относятся к размещению подобных американских военных объектов.

Жителей ряда стран также попросили ответить на вопрос о том, рассматривают ли они США как близкого союзника, партнера, соперника или угрозу Европе. В Испании 51% респондентов оценил Вашингтон как угрозу, еще 16% - как соперника. В Италии угрозу со стороны США видят 46%, соперника - 18%.

Во Франции 37% опрошенных заявили, что Америка для европейского континента - угроза, 29% - соперник, 20% - партнер, еще около 20% - близкий союзник. 30% немцев видят в США угрозу для Европы, 32% - соперника, 26% - партнера, около 10% - близкого союзника.

Опрос проводился с марта по апрель в десятках стран, в том числе в 17 странах ЕС.