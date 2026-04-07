РФ и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН проголосовал против проекта резолюции, санкционирующей действия по разблокировке Ормузского пролива, Россия и Китай проголосовали против.

Резолюцию, проект которой предложил Бахрейн, поддержали 11 членов СБ ООН, двое воздержались.

Проект резолюции призывал государства координировать "пропорциональные обстоятельствам" усилия оборонительного характера по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В частности, речь шла о сопровождении торговых судов.

До вынесения на голосование проект резолюции претерпел ряд изменений. Предыдущая версия документа предусматривала, что члены СБ могут самостоятельно или в коалиции использовать в Ормузском проливе (в том числе в территориальных водах Омана и Ирана), в Персидском и Оманском заливах "все необходимые соизмеримые с обстоятельствами средства оборонительного характера", чтобы обеспечить безопасность прохода через Ормузский пролив и предотвратить попытки заблокировать его.

Еще более ранняя версия резолюции ссылалась на главу VII Устава ООН ("Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии"). Так, резолюция санкционировала бы применение силы для разблокировки пролива. Однако от этого пункта пришлось отказаться из-за опасений, что постоянные члены СБ, в частности, Россия и Китай наложат вето.

Изначально планировалось, что голосование по проекту резолюции пройдет в четверг на прошлой неделе. Позже его перенесли на пятницу, а потом – на еще более поздний срок.

Одной из причин переноса процедуры СМИ называли несогласие некоторых стран-членов СБ с текстом проекта. Так, The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что несколько членов совета, в частности, Россия, Китай и Франция выступили против любых формулировок, разрешающих использование силы.

Также о проекте резолюции высказывался в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. Он посчитал, что ее принятие может привести к срыву переговоров по иранскому урегулированию либо легитимизирует боевые действия против Ирана.

МИД РФ Китай Иран Ормузский пролив ООН
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });