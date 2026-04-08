Поиск

ЦАХАЛ зафиксировал ракетные пуски из Ирана в направлении Израиля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетных пусках со стороны Ирана в направлении израильской территории.

"Недавно ЦАХАЛ обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы ПВО работают для перехвата", - сообщили израильские военные в своем телеграм-канале.

Это сообщение ЦАХАЛ появилось уже после сделанного президентом США Дональдом Трампом объявления о двухнедельным прекращении огня с Ираном.

При этом обвинений в нарушении договоренностей в сообщении ЦАХАЛ нет.

Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США.

"Если нападения на Иран будут приостановлены, наши мощные вооруженные силы прекратят свою оборонительную операцию", - говорится в заявлении министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Трамп в ночь на среду выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. По данным CNN, Израиль вместе с США согласился на прекращение огня с Ираном, приостанавливая свои удары на время продолжения переговоров между Ираном и США.

В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что американские военные после заявления президента о прекращении огня приостановили удары по территории Ирана.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран ЦАХАЛ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

