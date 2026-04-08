Лидер оппозиции Израиля назвал перемирие с Ираном дипломатической катастрофой

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Отсутствие Израиля за столом переговоров во время обсуждения прекращения огня с Ираном является дипломатической катастрофой, в которой виноват премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявил в среду лидер оппозиции и бывший премьер Яир Лапид.

"За всю нашу историю мы никогда не сталкивались с дипломатической катастрофой такого масштаба. Израиля даже не было за столом переговоров, когда принимались решения, затрагивающие основы нашей национальной безопасности", - написал он в социальной сети X.

По мнению Лапида, премьер "провалился в политическом и стратегическом плане, а также не достиг ни одной из поставленных им же целей".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.