Спикер парламента Ирана станет главным переговорщиком в диалоге с США

Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщило иранское агентство ИСНА

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф станет главным переговорщиком в диалоге с США, сообщает в среду агентство ИСНА.

"Корреспондент ИСНА выяснил, что главой иранской делегации на переговорах в пятницу будет спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф", - пишет агентство.

По его данным, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ранее о возможном участии Вэнса сообщали и другие СМИ.

ИСНА отмечает, что предложение Тегерана по завершению конфликта, состоящее из 10 пунктов, помимо вопросов ядерной программы и безопасности на Ближнем Востоке, затрагивает отмену прямых и вторичных санкций против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.