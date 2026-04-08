В Молдавии готовят административно-территориальную реформу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Молдавии собираются провести административно-территориальную реформу, которая предусматривает, в частности, сохранение десяти из нынешних 32 районов, а также укрупнение мэрий таким образом, чтобы не было мэрий с населением менее 3 тысяч жителей.

Цель реформы - "укрепление административной и финансовой устойчивости местных органов власти, преодоление демографического спада и подготовка страны к освоению европейских фондов с 2028 года", сообщил на пресс-конференции генсекретарь правительства Молдавии Алексей Бузу.

По официальным данным, в Молдавии сейчас 892 мэрии, из которых 776 обслуживают населенные пункты с числом жителей менее 3 тысяч человек. Как отметил Бузу, у подобных административных единиц не хватает ресурсов, кадров и налоговой базы. Административные расходы в малых мэриях в четыре раза превышают собственные доходы. В 2014-2024 годах население в малых мэриях (до 3 тысяч жителей) сократилось на 32,7%, в 80% мэрий нет специалистов по проектам, а около половины местных чиновников уже достигли пенсионного возраста.

По итогам широких консультаций с участием более 4,5 тысяч представителей местных властей "мы пришли к решению, что для признания мэрии функциональной минимальный порог населения должен составлять 3 тыс. жителей", сообщил Бузу.

"В результате реформы после всеобщих местных выборов 2027 года в Молдове не останется ни одной мэрии, которая будет управлять общественными делами для числа граждан менее 3 тысяч человек", - отметил он.

На данный момент 310 местных советов одобрили начало процесса добровольного объединения. "Мэры, которые (добровольно) объединятся, получат в три раза больше ресурсов для решения важных проблем, таких как подключение к водоснабжению и канализации. (...) В случае отсутствия добровольных решений будет применяться принудительное укрупнение", - предупредил Бузу.

Для прозрачности процесса запущена интерактивная онлайн-платформа, где граждане и местные власти могут анализировать финансовые показатели и моделировать сценарии объединения.

Необходимые законодательные изменения уже направлены в парламент для рассмотрения.