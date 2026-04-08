Уиткофф считал катастрофическим первоначальное предложение Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в разговоре с посредниками называл катастрофой полученное 6 апреля контрпредложение Ирана из десяти пунктов, сообщил Axios со ссылкой на источники.

По их данным, пасхальный понедельник разгневанный Уиткофф проводил в рабочих телефонных разговорах. Иран и США обменивались предложениями о поправках к иранскому предложению через Пакистан. МИД Египта и Турции также старались помочь в преодолении разногласий. В итоге к вечеру понедельника посредники получили от США согласие на двухнедельное прекращение огня.

Во вторник 7 апреля, по данным источников, соглашение одобрил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи. Собеседники Axios отмечают и важную роль главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который, по их данным, вел переговоры и убеждал очень влиятельный в Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) согласиться на перемирие.

В переговорном процессе участвовал и находящийся на этой неделе в Венгрии с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс - он вел по телефону обсуждения с Пакистаном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 апреля беседовал с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios.

После того, как премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал Трампа продлить на две недели сроки для достижения соглашения с Ираном и призвал Тегеран разблокировать на этот срок Ормузский пролив, Трамп, по информации Axios, тут же стал получать от некоторых своих союзников и приближенных звонки и сообщения с призывом отвергнуть предложение.

Перед тем, как Трамп дал все-таки положительный ответ на предложение, он позвонил Нетаньяху, чтобы убедиться в приверженности израильтян перемирию. Затем президент США переговорил с главнокомандующим ВС Пакистана Асимом Муниром, после чего объявил о своем согласии на двухнедельное прекращение огня.

Даже близкое окружение Трампа вплоть до его заявления о перемирии, опубликованному в соцсети Truth Social, не знало, к какому исходу готовиться, отмечает Axios

"Мы понятия не имели, как будут развиваться события. Это было безумие", - сказал изданию источник в Пентагоне.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Пентагон Пакистан США Израиль Стив Уиткофф
Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые будут поставлять оружие Ирану

Президент США заявил, что Иран не будет обогащать уран

Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

 Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

 Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

Администрация Трампа может сократить запрос Пентагона на финансирование кампании в Иране

Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

 Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

Mehr сообщило о взрывах на иранских островах Лаван и Сирри

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Axios узнал, что войска США до самого объявления о перемирии готовились к ударам по Ирану

Ирак объявил об открытии воздушного пространства

 Ирак объявил об открытии воздушного пространства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1482 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8944 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
