Уиткофф считал катастрофическим первоначальное предложение Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в разговоре с посредниками называл катастрофой полученное 6 апреля контрпредложение Ирана из десяти пунктов, сообщил Axios со ссылкой на источники.

По их данным, пасхальный понедельник разгневанный Уиткофф проводил в рабочих телефонных разговорах. Иран и США обменивались предложениями о поправках к иранскому предложению через Пакистан. МИД Египта и Турции также старались помочь в преодолении разногласий. В итоге к вечеру понедельника посредники получили от США согласие на двухнедельное прекращение огня.

Во вторник 7 апреля, по данным источников, соглашение одобрил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи. Собеседники Axios отмечают и важную роль главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который, по их данным, вел переговоры и убеждал очень влиятельный в Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) согласиться на перемирие.

В переговорном процессе участвовал и находящийся на этой неделе в Венгрии с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс - он вел по телефону обсуждения с Пакистаном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 апреля беседовал с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios.

После того, как премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал Трампа продлить на две недели сроки для достижения соглашения с Ираном и призвал Тегеран разблокировать на этот срок Ормузский пролив, Трамп, по информации Axios, тут же стал получать от некоторых своих союзников и приближенных звонки и сообщения с призывом отвергнуть предложение.

Перед тем, как Трамп дал все-таки положительный ответ на предложение, он позвонил Нетаньяху, чтобы убедиться в приверженности израильтян перемирию. Затем президент США переговорил с главнокомандующим ВС Пакистана Асимом Муниром, после чего объявил о своем согласии на двухнедельное прекращение огня.

Даже близкое окружение Трампа вплоть до его заявления о перемирии, опубликованному в соцсети Truth Social, не знало, к какому исходу готовиться, отмечает Axios

"Мы понятия не имели, как будут развиваться события. Это было безумие", - сказал изданию источник в Пентагоне.