Глава Пентагона назвал операцию против Ирана исторической победой США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Иран больше не представляет угрозу для Соединенных Штатов, заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Операция "Эпическая Ярость" была исторической и сокрушительной победой на поле боя", - сказал он, назвав "это важным днем для мира во всем мире".

Хегсет добавил, что "по любым меркам, "Эпическая ярость" уничтожила иранскую армию и сделала ее небоеспособной на долгие годы вперед".

При этом он заявил, что Иран фактически "умолял" о прекращении огня. "Иран умолял о прекращении огня, и мы все это знаем", - сказал Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.