Поиск

Пентагон готов в случае необходимости возобновить боевые действия против Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США завершили свою операцию в Иране, но готовы ее продолжить, если потребуется, заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы никуда не уходим, и наши войска готовы к обороне, готовы к наступлению, готовы возобновить боевые действия в любой момент, чтобы обеспечить соблюдение Ираном режима прекращения огня", - сказал он.

Хегсет также заявил, что "мы останемся" в Иране после двухнедельного прекращения огня, отметив, что Иран знает, что "это соглашение означает, что они никогда, никогда не будут обладать ядерным оружием".

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пентагон Пит Хегсет Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

Военачальник США заявил, что прекращение огня с Ираном может оказаться паузой

Ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии атакован беспилотником

Израиль продолжит наносить удары по ливанской "Хезболле"

Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые будут поставлять оружие Ирану

Президент США заявил, что Иран не будет обогащать уран

Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

Администрация Трампа может сократить запрос Пентагона на финансирование кампании в Иране

Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

Хроники событий
