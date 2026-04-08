Пентагон готов в случае необходимости возобновить боевые действия против Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США завершили свою операцию в Иране, но готовы ее продолжить, если потребуется, заявил в среду на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы никуда не уходим, и наши войска готовы к обороне, готовы к наступлению, готовы возобновить боевые действия в любой момент, чтобы обеспечить соблюдение Ираном режима прекращения огня", - сказал он.

Хегсет также заявил, что "мы останемся" в Иране после двухнедельного прекращения огня, отметив, что Иран знает, что "это соглашение означает, что они никогда, никогда не будут обладать ядерным оружием".