Спикер парламента Ирана заявил, что переговоры с США теряют смысл из-за нарушения договоренностей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что возникли сомнения в целесообразности переговоров с США из-за нарушения трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон.

"Теперь "очень реалистичная основа для переговоров" подверглась недвусмысленным и ясным нарушениям, еще даже до начала переговоров. В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными", - говорится в его заявлении.

По его словам, одно из нарушений - продолжение ударов Израиля по Ливану. Также он упомянул появление в иранском воздушном пространстве неприятельского дрона, который уничтожили в районе города Лар в провинции Парс на юге страны.

Кроме того, по словам Галибафа, США продолжают отказывать в праве Ирана на обогащение урана, которое является одним из пунктов договоренностей.

В среду агентство ИСНА передавало, что Галибаф станет главным переговорщиком в диалоге с США.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

На брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что команда переговорщиков США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером отправится в Исламабад для переговоров с Ираном в субботу.