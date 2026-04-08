Спикер парламента Ирана заявил, что переговоры с США теряют смысл из-за нарушения договоренностей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что возникли сомнения в целесообразности переговоров с США из-за нарушения трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон.

"Теперь "очень реалистичная основа для переговоров" подверглась недвусмысленным и ясным нарушениям, еще даже до начала переговоров. В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными", - говорится в его заявлении.

По его словам, одно из нарушений - продолжение ударов Израиля по Ливану. Также он упомянул появление в иранском воздушном пространстве неприятельского дрона, который уничтожили в районе города Лар в провинции Парс на юге страны.

Кроме того, по словам Галибафа, США продолжают отказывать в праве Ирана на обогащение урана, которое является одним из пунктов договоренностей.

В среду агентство ИСНА передавало, что Галибаф станет главным переговорщиком в диалоге с США.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

На брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что команда переговорщиков США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером отправится в Исламабад для переговоров с Ираном в субботу.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

 КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

В Тегеране сработали системы ПВО

Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

 Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

 Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Иран остановил движение судов по Ормузскому проливу из-за атак Израиля на Ливан

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

 Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

 Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

Военачальник США заявил, что прекращение огня с Ираном может оказаться паузой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1502 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8946 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов