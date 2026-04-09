Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана провели первый с начала войны телефонный разговор

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщили в саудовском МИДе.

Министры "обсудили последние события и способы снижения напряженности для восстановления безопасности и стабильности в регионе".

Ближневосточные СМИ отмечают, что это был первый контакт этих министров с начала боевых действий в конце февраля.

Ранее на этой неделе США и Иран согласовали прекращение огня на две недели.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран МИД США Фейсал бен Фархан Аль Сауд Саудовская Аравия Аббас Аракчи
 Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

