Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана провели первый с начала войны телефонный разговор
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщили в саудовском МИДе.
Министры "обсудили последние события и способы снижения напряженности для восстановления безопасности и стабильности в регионе".
Ближневосточные СМИ отмечают, что это был первый контакт этих министров с начала боевых действий в конце февраля.
Ранее на этой неделе США и Иран согласовали прекращение огня на две недели.