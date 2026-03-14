Беспилотник США провел разведку вблизи иранского порта Бушер в Персидском заливе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в субботу провел длительный полет над Персидским заливом вблизи крупнейшего иранского порта Бушер, в 12 км от которого размещена одноименная АЭС "Бушер", следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен c авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и после пролета над Саудовской Аравией направился в Персидский залив, где начал курсировать очень близко к побережью Ирана на низкой высоте примерно 4,5 км.

В Бушере размещаются иранская военно-морская база и авиабаза ВВС, комплексы ПВО, а также подземные хранилища ракет и ударных беспилотников.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.