Беспилотник США провел разведку вблизи иранского порта Бушер в Персидском заливе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в субботу провел длительный полет над Персидским заливом вблизи крупнейшего иранского порта Бушер, в 12 км от которого размещена одноименная АЭС "Бушер", следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен c авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и после пролета над Саудовской Аравией направился в Персидский залив, где начал курсировать очень близко к побережью Ирана на низкой высоте примерно 4,5 км.

В Бушере размещаются иранская военно-морская база и авиабаза ВВС, комплексы ПВО, а также подземные хранилища ракет и ударных беспилотников.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Бушер АЭС "Бушер" Персидский залив
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });