В Тегеране заявили, что Иран не будет ограничивать свою ядерную программу

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Тегеран не будет ограничивать обогащение урана, как бы этого ни требовали противники страны, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Заявления и требования врагов об ограничении программы обогащения урана являются всего лишь желаниями, которые будут похоронены", - приводит его слова агентство ИСНА.

Эслами заверил, что все действия противников Ирана, направленные на ограничения ядерной программы, в том числе удары по территории страны, не принесли никакого результата.

В среду президент США Дональд Трамп на фоне договоренностей о перемирии с Тегераном заявил, что иранская сторона не будет заниматься обогащением урана.

"Обогащения урана не будет", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Вашингтон будет работать с Тегераном над тем, чтобы вывезти запасы урана с ядерных объектов.