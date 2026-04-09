В ЕС осудили удары Израиля по Ливану

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает атаки Израиля против Ливана и поддерживает ливанское население, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз решительно осуждает атаки Израиля против Ливана, приведшие к многочисленным гражданским жертвам и значительному разрушению гражданской инфраструктуры. Эти действия представляют собой очень опасную эскалацию, недопустимую угрозу жизням гражданских лиц и способствуют региональной нестабильности", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ЕС "призывает к полному уважению международного права и гуманитарного права, требующим защиты гражданских лиц в любое время". Он выразил от имени Евросоюза "полную солидарность с ливанским народом". "Наши мысли о жертвах, их семьях, о тех, кто сталкивается с этим опустошительным насилием и обо всех перемещенных лицах в стране", - добавил аль-Ануни.

Представитель Каллас сообщил, что ЕС консультируется со всеми своими партнерами с целью добиться деэскалации и немедленного прекращения боевых действий.

Также ясно, продолжил он, что необходимо разоружить "Хезболлу", и Евросоюз поддерживает Ливан в этих усилиях. ЕС, отметил аль-Ануни, оказывает стране политическую поддержку и принимает конкретные меры по укреплению ливанского государства и его армии. Евросоюз осуществляет помощь в области образования, социальных служб, цифровизации, реформ судебной системы, борьбы против коррупции.

"Наши обязательства перед Ливаном полностью сохраняются, и мы остаемся на стороне ливанского правительства и населения", - резюмировал представитель Каллас.

По сообщению в четверг ближневосточных СМИ, жертвами ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана за среду стали не менее 254 человек. Еще 1 165 человек получили ранения. В Ливане объявили национальный траур в память о погибших.

В среду в ЦАХАЛ сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта 28 февраля операции "Рычащий лев". По утверждению военных, в течение 10 минут они нанесли удары по более чем 100 командным центрам и военным объектам "Хезболлы".