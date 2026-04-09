В МАГАТЭ не знают о каких-либо договоренностях США и Ирана по вывозу урана

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - МАГАТЭ не может подтвердить заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о вывозе иранских ядерных материалов, сообщает в четверг Bloomberg.

"Дипломаты, знакомые с конфиденциальными оценками МАГАТЭ, дают совсем иную картину происходящего. По словам двух служащих агентства, инспекторов не проинформировали о каком-либо совместном плане США и Ирана по изъятию урана", - передает агентство.

Bloomberg напоминает, что с момента ударов Израиля и США по Ирану в июне 2025 года инспекции МАГАТЭ на территории этой страны оказались прерваны. До этого агентство смогло идентифицировать запасы высокообогащенного урана в Иране на уровне в 441 кг.

Власти США утверждают, что подобные материалы в полном составе хранятся в туннелях возле ядерного объекта в Исфахане. Однако, по словам собеседников Bloomberg, там находится только половина запасов. Остальная часть может быть рассредоточена в Натанзе и Фордо, и в других, неизвестных, локациях.

Всего, по данным МАГАТЭ, Иран располагает 8 тыс. кг запасов урана, обогащенного в различной степени. Источники отмечают, что на составление всеобъемлющего представления об иранской ядерной программе могут уйти годы. Ситуация усугубляется также уроном, нанесенным в ходе бомбардировок, а также возможностью того, что часть ядерных материалов попала в окружающую среду.

Ранее Трамп утверждал, что иранская сторона не будет заниматься обогащением урана. Он отметил, что Вашингтон будет работать с Тегераном над тем, чтобы вывезти запасы урана с ядерных объектов.

Но в Высшем совете нацбезопасности Ирана в ночь на среду заявили о победе в конфликте с США, поскольку Вашингтон принял предложение Тегерана по урегулированию. В Тегеране утверждали, что США признали право Ирана на обогащение урана, контроль Ирана над Ормузским проливом и готовы снять санкции с Тегерана.

