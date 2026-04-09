Axios узнал о планах Израиля начать прямые переговоры с Ливаном на следующей неделе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Израиль собирается приступить к прямым переговорам с Ливаном на следующей неделе, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источник.

"Высокопоставленный представитель израильских властей сказал, что прямые переговоры Израиля и Ливана стартуют на следующей неделе", - информирует портал.

Первая встреча, как ожидается, пройдет в Госдепе в Вашингтоне, при участии американской стороны.

В то же время другой израильский чиновник сказал Axios, что Израиль не желает сворачивать операцию против движения "Хезболла".

"Никакого прекращения огня в Ливане не будет. Переговоры с ливанским правительством начнутся в предстоящие дни", - сказал он.

Ранее в четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с запросами Ливана начать прямые переговоры власти Израиля приняли решение пойти на такой шаг. По словам Нетаньяху, темой переговоров станет разоружение "Хезболлы" и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном.