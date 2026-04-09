CNN узнал, что Нетаньяху принял решение о переговорах с Ливаном по просьбе Трампа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о проведении прямых переговоров с Ливаном было принято по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает в четверг CNN.

По словам источников телеканала, накануне состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Трампом, в ходе которого последний попросил сократить масштаб израильских ударов по Ливану и начать переговоры с Бейрутом о разоружении движения "Хезболла".

Однако остается неясным, согласился ли Нетаньяху ограничить удары по Ливану.

Кроме того, по словам источника телеканала из числа израильских чиновников, Израиль на предстоящих переговорах будет представлять израильский посол в США Йехиэль Лейтер.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил, что "израильтяне фактически предложили немного сдержаться в Ливане". Однако в четверг израильские военные продолжили наносить удары по Ливану и издали новые приказы об эвакуации жителей некоторых районов на юге Бейрута.

Ранее в четверг Axios сообщал, что Израиль собирается приступить к прямым переговорам с Ливаном на следующей неделе.