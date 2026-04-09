Поиск

CNN узнал, что Нетаньяху принял решение о переговорах с Ливаном по просьбе Трампа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о проведении прямых переговоров с Ливаном было принято по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает в четверг CNN.

По словам источников телеканала, накануне состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Трампом, в ходе которого последний попросил сократить масштаб израильских ударов по Ливану и начать переговоры с Бейрутом о разоружении движения "Хезболла".

Однако остается неясным, согласился ли Нетаньяху ограничить удары по Ливану.

Кроме того, по словам источника телеканала из числа израильских чиновников, Израиль на предстоящих переговорах будет представлять израильский посол в США Йехиэль Лейтер.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил, что "израильтяне фактически предложили немного сдержаться в Ливане". Однако в четверг израильские военные продолжили наносить удары по Ливану и издали новые приказы об эвакуации жителей некоторых районов на юге Бейрута.

Ранее в четверг Axios сообщал, что Израиль собирается приступить к прямым переговорам с Ливаном на следующей неделе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

 В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Рютте назвал невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем

Рост цен на нефть ускорился

 Рост цен на нефть ускорился

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

 Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели

Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1531 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов