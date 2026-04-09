Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что в связи с запросами Ливана начать прямые переговоры власти Израиля приняли решение пойти на такой шаг.

"В свете неоднократных призывов Ливана приступить к прямым переговорам с Израилем вчера я проинструктировал кабмин начать их с Ливаном, как можно скорее", - приводит The Times of Israel его слова.

По словам Нетаньяху, темой переговоров станет разоружение движения "Хезболла" и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном.

После возобновления боевых действий между Израилем и "Хезболлой" президент Ливана Жозеф Аун в середине марта предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Но позднее Аун сказал, что ответа от Израиля не получил.

На этой неделе после согласования США и Ираном режима прекращения огня на Ближнем Востоке премьер-министр Ливана Наваф Салам в разговоре с премьером Пакистана Шахбахом Шарифом попросил подтвердить, что Бейрут включен в условия перемирия. Шариф до этого говорил, что перемирие США и Ирана распространяется и на Ливан. Однако в канцелярии премьера Израиля опровергали это заявление.