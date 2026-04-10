Трамп потребовал от НАТО обязательств по обеспечению безопасности Ормуза

Стармер обсудил с Трампом практический план возобновления судоходства в проливе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в среду с генсеком НАТО Марком Рютте потребовал принятия членами альянса срочных конкретных мер по обеспечению безопасности Ормузского пролива, передает CNN со ссылкой на европейские дипломатические источники.

"Один дипломат сообщил, что Трамп настаивал на принятии этих обязательств в течение нескольких дней. Другой заметил, что вопрос является безотлагательным не только для США, но и для Европы", - сообщает телеканал.

По словам из собеседников CNN, важно, что Рютте объяснил Трампу, что союзники по НАТО были "совершенно удивлены" операцией США и Израиля против Ирана, и ясно дал понять президенту, что страны альянса работают в коалиции, чтобы способствовать открытию Ормузского пролива.

Ранее выступая в четверг в Вашингтоне в Институте Рональда Рейгана Рютте выразил мнение, что НАТО в случае необходимости мог бы помочь разработке стратегии относительно судоходства в Ормузском проливе в будущем.

"Представители 34 государств собрались в прошлый вторник для того, чтобы разработать детальные планы по Ормузскому проливу. Если НАТО сможет помочь, НАТО там будет", - сказал Рютте.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который сейчас находится в Катаре, вечером в четверг провел телефонный разговор с Трампом, обсудив восстановление судоходства в Ормузском проливе.

"Премьер-министр рассказал о своих переговорах с лидерами стран Персидского залива и военными стратегами региона о необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе, а также об усилиях Великобритании по созыву партнеров для согласования жизнеспособного плана", - сообщили в канцелярии британского премьера.

Согласно сообщению, Стармер и Трамп обсудили необходимость выработки практического плана для скорейшего возобновления судоходства в Ормузском проливе.