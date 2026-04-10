Уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе остается критическим

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Общий уровень угрозы в Ормузском проливе и Персидском и Оманском заливах остается критическим, заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По его данным, за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло всего лишь четыре коммерческих грузовых судна и два танкера. Управление отмечает, что, хотя за последние 48 часов не было зафиксировано ни одного нападения, двухнедельное прекращение огня между США и Ираном пока не привело к значительному увеличению трафика.

Также указывается, что Иран требует, чтобы все транзиты предварительно координировались с его вооруженными силами и суда следовали по установленным властями маршрутам.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в четверг телеканалу ITV News, что Ормузский пролив открыт для всех судов, координирующих свои действия с иранскими властями. На вопрос о том, разрешит ли Тегеран американским судам проход через этот водный путь, Хатибзаде ответил, что до тех пор, пока не будет "враждебного поведения", любые суда, получившие разрешение от иранских властей, смогут пройти.

Тем временем, как передает телеканал CNBC, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер заявил, что Ормузский пролив остается фактически закрытым. По его словам, проход через этот водный путь зависит от "условий и политического влияния" Ирана. "Давайте внесем ясность: Ормузский пролив не открыт. Доступ ограничен, регулируется и контролируется", - сказал он.

Как сообщили телеканалу CNN руководители ряда судоходных компаний, неопределенность в отношении прекращения огня по-прежнему делает транзит через пролив, который продолжает контролировать Иран, слишком рискованным.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что действия Ирана в Ормузском проливе идут вразрез с достигнутыми договоренностям в рамках прекращения огня, согласно которым суда могут свободно проходить через пролив. "Иран делает очень плохую работу, которую некоторые назвали бы бесчестной, обеспечивая проход нефти через Ормузский пролив. Это не соответствует нашим договоренностям," - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп потребовал от Тегерана отказаться от планов сбора платы за проход судов через Ормузский пролив. "Есть данные, согласно которым Иран собирает плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Ирану не следует этим заниматься, а если он уже практикует подобное, то ему нужно немедленно остановиться", - сказал президент США.