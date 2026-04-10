Иран опровергает прибытие своей делегации в Пакистан для переговоров с США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф не покидали Исламскую Республику, оба остаются в Тегеране, где активно выполняют свои государственные обязанности, сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

"Информация некоторых СМИ о том, что иранская переговорная группа прибыла в Исламабад, Пакистан, для переговоров с американцами, является абсолютно ложной", - заявил собеседник агентства.

Иранское информационное агентство Fars также опровергло сообщения о прибытии иранской делегации в Пакистан, заявив, что Тегеран "не планирует участвовать в мирных переговорах с американской стороной до тех пор, пока в Ливане не будет установлено прекращение огня".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что иранская делегация прибыла в Исламабад поздно вечером в четверг для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США.

Согласно публикации, делегацию возглавляют министр иностранных дел Ирана и спикер парламента.