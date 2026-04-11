Поиск

Axios сообщил, что несколько кораблей ВМС США прошли по Ормузскому проливу

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном, сообщает в субботу Axios.

"Несколько кораблей ВМС США в субботу пересекли Ормузский пролив", - написал журналист портала Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американского чиновника.

Он отметил, что "этот шаг не был согласован с Ираном". "Такое произошло впервые с начала войны", - написал Равид.

После начала военных действий Израиля и США против Ирана 28 февраля Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который транспортируется около 20% мировой нефти.

Накануне Центральный штаб иранских Вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран не откажется от Ормузского пролива, над которым он установил свой контроль.

Хроника 28 февраля – 11 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива

Axios сообщил, что несколько кораблей ВМС США прошли по Ормузскому проливу

CBS сообщил, что США не соглашались размораживать иранские активы

Tasnim сообщает, что переговоры между Ираном и США не продлятся более суток

Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

Хроники событий
