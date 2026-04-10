Красный полумесяц сообщил о повреждении в Иране 125 тысяч гражданских объектов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - За время израильско-американской операции в Иране были повреждены свыше 125 тысяч гражданских объектов, сообщило Tasnim со ссылкой на главу иранского Общества Красного полумесяца Пира Хосейна Куливанда.

По его данным, из них 100 тысяч - это жилые здания. Кроме того, был нанесен ущерб более чем 300 медицинских центрам и 32 университетам.

Накануне глава Иранской организации судебной медицины Аббас Масжеди Арани сообщал, что американские и израильские удары по Ирану с 28 февраля привели к гибели как минимум 3 тысяч человек.

США и Израиль наносили удары по Ирану с 28 февраля, пока 7 апреля президент США Дональд Трамп не выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились прекратить удары.