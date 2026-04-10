Выборы в новый парламент Казахстана состоятся в августе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выборы в курултай (новый однопалатный парламент) пройдут в Казахстане в августе, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный курултай. Выборы состоятся в августе текущего года", - сказал Токаев на встрече с учеными в пятницу в Астане.

Текст выступления Токаева распространен пресс-службой главы государства.

Президент отметил, что специально информирует о дате выборов, чтобы "партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании".

"Таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями", - считает глава Казахстана.

15 марта в Казахстане прошел республиканский референдум по принятию новой Конституции страны. Согласно данным ЦИК, новый Основной закон поддержали 87,15% голосовавших. Конституция вступит в силу 1 июля 2026 года.

Одним из основных новшеств новой Конституции станет однопалатный парламент, который будет называться "курултай". Он будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно на партийной основе.