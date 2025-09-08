Поиск

Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании к народу предложил изучить возможность создания однопалатного вместо двухпалатного парламента и вынести этот вопрос на референдум.

"Именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента", - сказал он на совместном заседании палат парламента.

"Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - добавил он.

Токаев отметил, что это очень серьезный вопрос и "спешка в его решении совершенно неуместна".

"Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, "следует избирать только по партийным спискам".

"Таким образом, нынешний состав мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий. И сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов", - сказал глава Казахстана.

У политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе, добавил он.

Нынешний парламент Казахстана с 1995 года состоит из двух палат - сената и мажилиса.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
